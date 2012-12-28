伊朗将在霍尔木兹海峡举行军演--IRNA

法国总统候选人菲永仍受空饷丑闻调查拖累 勒庞的民调支持率上升
路透巴黎2月16日 - 法国保守派总统候选人菲永麻烦不断，周四金融检察官决定寻求对其妻子吃空饷的丑闻开展一项调查。而极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)的民调支持率则上升。
路透迪拜12月28日 - 伊朗伊斯兰共和国通讯社(IRNA)报道称，伊朗周五开始在霍尔木兹海峡开始为期六天的海军演习。此举旨在在这条重要的油气运输路线上展示其军事力量。
伊朗海军司令萨亚里(Habibollah Sayyari)表示，伊朗海军将从本周五到下周三在霍尔木兹海峡、阿曼湾和印度洋北部举行代号为 "Velayat 91"的演习。
萨亚里表示，此次行动的目标旨在展示武装部队保卫伊朗边境的军事能力，并向周边邻国发出和平友好的讯息。
伊朗官员经常表示，如果伊朗因核项目遭军事袭击，伊朗可能封锁该海峡。
伊朗去年12月曾举行过类似演习，并在四个月前向波斯湾派潜水艇和驱逐舰，当时，美国和盟国在该地区举行联合演习。
媒体周二援引萨亚里的话报道称，新演习将考验伊朗海军的导弹系统、战斗舰艇、潜艇及巡逻和侦查手法。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
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路透巴黎2月16日 - 法国保守派总统候选人菲永麻烦不断，周四金融检察官决定寻求对其妻子吃空饷的丑闻开展一项调查。而极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)的民调支持率则上升。
雪兰莪州(Selangor)警察总长Abu Samah Mat向路透表示，“这名嫌犯遭到拘留是为了方便调查，因为他是第二名嫌犯的男友。”
路透北京2月16日 - 天津市第二中级人民法院周四称，最高人民法院原副院长奚晓明因受贿罪被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；对奚晓明受贿所得财物及其孳息予以追缴，上缴国库。奚晓明当庭表示服判，不上诉。