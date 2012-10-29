伊朗拥有更先进的无人机技术--报导

中国全国人大任命何立峰为发改委主任、钟山为商务部部长
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路透迪拜10月28日电（记者 Yeganeh Torbati）---伊朗迈赫尔通讯社（Mehr news agency）周日援引伊朗国防部长艾哈迈德·瓦希迪（Ahmad Vahidi）的话报导称，伊朗目前拥有的无人机要比黎巴嫩武装组织真主党（Hezbollah）本月派遣飞入以色列领空的无人机先进很多。
伊朗军方经常公布该国国防及工程进展，但一些分析人士对此类报告的可信度持怀疑态度。
本月早些时候，以色列击落一架进入该国领空的无人机。黎巴嫩真主党随後宣布对此事负责，并称这架无人机的零部件产自伊朗，是在黎巴嫩组装的。
据迈赫尔通讯社报导，瓦希迪称被击落的那架无人机并没有使用伊朗最新的技术。
“伊朗伊斯兰共和国目前拥有的无人机所用技术，要比真主党近期派遣飞入以色列领空的无人机先进很多，”报导援引瓦希迪的话称。
“毫无疑问，（真主党的）那架无人机所用的技术……并非伊朗的最新技术。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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