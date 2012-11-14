伊朗军演进入第二天 新型导弹亮相

路透迪拜11月13日电---伊朗大规模军事演习周二进入第二天，该国媒体报导称，伊朗展示了新型导弹与火炮系统。伊朗官员称，军演旨在向威胁伊朗的国家发出警示。

伊朗核项目导致眼下该国与西方关系紧张，此次代号为“Velayat-4”的演习覆盖了该国整个东部地区，并聚焦防空演练。

伊朗防空指挥部负责人Farzad Esmaili称，三套自主研制的导弹与火炮系统将大幅提高伊朗军事防卫能力。

“低空导弹系统‘Ya Zahra 3’是完全自主研制，它的设计与生产满足国内需求，”伊朗学生通讯社（ISNA）援引Esmaili的话称。

他表示，第二套导弹系统名为“Qader”，它高度机动化，能在30分钟内部署完毕；第三套是名为“Safat”的火炮系统，它能够躲过敌人监视设备的探测。

“今天和明天，将会进行军演中最为重要的导弹发射，”伊朗官方电视台援引Esmaili的话称。

西方专家称伊朗常夸大其军事能力，不过对该国较远程导弹也心存忧虑。（完）

编译：张家伟 发稿：王凤昌

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