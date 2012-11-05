伊朗强化波斯湾海军部署 加强控制争议岛屿

四分之一投资者预计未来一年至少有一国退出欧元区--调查
路透柏林2月28日 - 周二公布的调查显示，越来越多的投资者预计欧元区将在未来数月失去至少一个成员国，蔓延风险料比2012/13年债务危机高峰期间更甚。
路透迪拜11月4日电---伊朗周日称，该国将加强在波斯湾地区的海军力量部署，强化对其与阿联酋存在争议的岛屿控制权。
这三个岛屿临近霍尔木兹海峡重要航道，围绕岛屿的主权争议一直是影响伊朗与阿拉伯邻国关系的症结。
伊朗国家电视台网站引述伊朗革命卫队指挥官贾法里（Mohammad Ali Jafari）的话称：“伊朗位於波斯湾地区岛屿的安全，是伊朗革命卫队海军力量的战略目标之一。”
伊朗与阿联酋围绕阿布穆萨岛、大通布岛和小通布岛的争议已有41年之久，而在今年4月伊朗总统艾哈迈迪-内贾德登上阿布穆萨岛後，矛盾升级。
9月时，阿联酋外长称伊朗“占领”这三个岛违反国际法。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王燕焜
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