伊朗本月将在霍尔木兹海峡举行军演

路透迪拜12月25日 - 伊朗海军高层周二称，该国本周末将在霍尔木兹海峡开始为期六天的军演，旨在展示其军事实力。

据伊朗媒体报道，该国海军司令萨亚里（Habibollah Sayyari）表示，伊朗海军将从本周五到下周三在霍尔木兹海峡、阿曼湾和印度洋北部海域举行代号为“Velayat 91”的演习活动。

伊朗官员经常表示，如果因核计划遭受武力攻击，伊朗可能封锁霍尔木兹海峡。

报道援引萨亚里的话称，本次军演将测试海军的导弹系统、战舰、潜艇以及巡逻和侦察能力。

“我们将在本次军演中使用海军最新式武器和战术，”萨亚里表示。“我们当然会遵守与邻国海域的边界并根据国际法实施我们的演习活动。”（完）

编译：王凤昌 发稿：程芳

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