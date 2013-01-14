伊朗革命卫队在霍尔木兹海峡举行军演

路透迪拜1月13日 - 伊朗法尔斯通讯社周日报道称，伊朗伊斯兰革命卫队下属的海军在霍尔木兹海峡进行了演习，测试新的设备和战役战术。

报道称，演习测试了伊斯兰革命卫队的战备情况、应对自然灾害的反应速度和对新武器的熟悉程度。

报道称，这是该部队第五次进行类似的战术演习，地点在阿巴斯（Bandar Abbas）港附近。报导并未提到演习的时间。

伊朗常规海军12月底和1月初在海湾地区举行了演习，意在彰显伊朗在霍尔木兹海峡的军力。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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