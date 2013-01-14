伊朗革命卫队在霍尔木兹海峡举行军演

美国参议院通过戈萨奇出任大法官提名 特朗普获得大胜
路透华盛顿4月7日 - 美国共和党主导的参议院让特朗普取得了上任以来的最大胜利，他们顶住民主党的强烈反对，确认了特朗普的最高法院大法官提名，从而恢复了保守派大法官在最高法院占相对多数的局面。
路透迪拜1月13日 - 伊朗法尔斯通讯社周日报道称，伊朗伊斯兰革命卫队下属的海军在霍尔木兹海峡进行了演习，测试新的设备和战役战术。
报道称，演习测试了伊斯兰革命卫队的战备情况、应对自然灾害的反应速度和对新武器的熟悉程度。
报道称，这是该部队第五次进行类似的战术演习，地点在阿巴斯（Bandar Abbas）港附近。报导并未提到演习的时间。
伊朗常规海军12月底和1月初在海湾地区举行了演习，意在彰显伊朗在霍尔木兹海峡的军力。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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