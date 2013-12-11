伊朗革命卫队司令称外长不懂军事

中国贸易商接到官方指令 要求退回朝鲜煤炭--消息
路透新加坡4月10日 - 据中国丹东诚泰贸易有限公司一位贸易消息人士称，中国海关部门已发布官方指令，要求贸易公司退回他们从朝鲜运来的煤炭船货。丹东诚泰为最大的朝鲜煤炭买家。
路透迪拜12月11日 - 伊朗革命卫队司令贾法里(MohammadJafari)称，外长没资格评论军事事务，之前伊朗外长称西方轻易就可摧毁伊朗的军事防御。
上周当地媒体引述伊朗外长扎里夫（Mohmmad JavadZarif）的话称，西方根本不怕伊朗的军事防御，如果希望的话，轻易就可摧毁伊朗的防御。但后来扎里夫称，他的言论被断章取义和曲解了。
伊朗Fars通讯社周二引述贾法里的话说：“我们认为他是富有经验的外交官，但他在军事领域没有经验。”报道未对扎里夫指名道姓。
当被问及是否美军几枚炸弹就可摧毁伊朗军事能力时，贾法里说：“根本不是这样。他没有军事经验或技能。”（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透新加坡4月10日 - 据中国丹东诚泰贸易有限公司一位贸易消息人士称，中国海关部门已发布官方指令，要求贸易公司退回他们从朝鲜运来的煤炭船货。丹东诚泰为最大的朝鲜煤炭买家。
美军上周向叙利亚一空军基地发射导弹，以报复美国及其盟友所谓叙利亚军队对平民进行的毒气攻击。叙利亚政府否认曾进行这样的毒气化武攻击。
路透4月10日 - 美国地质调查局(USGS)公布，周一菲律宾东南外海发生规模6.1级地震。 目前没有伤亡报告。 该地震发生在棉兰老岛南岛General Santos的东南以东236公里处。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)