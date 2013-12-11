伊朗革命卫队司令称外长不懂军事

路透迪拜12月11日 - 伊朗革命卫队司令贾法里(MohammadJafari)称，外长没资格评论军事事务，之前伊朗外长称西方轻易就可摧毁伊朗的军事防御。

上周当地媒体引述伊朗外长扎里夫（Mohmmad JavadZarif）的话称，西方根本不怕伊朗的军事防御，如果希望的话，轻易就可摧毁伊朗的防御。但后来扎里夫称，他的言论被断章取义和曲解了。

伊朗Fars通讯社周二引述贾法里的话说：“我们认为他是富有经验的外交官，但他在军事领域没有经验。”报道未对扎里夫指名道姓。

当被问及是否美军几枚炸弹就可摧毁伊朗军事能力时，贾法里说：“根本不是这样。他没有军事经验或技能。”（完）

编译：朱淑珍 发稿：程芳

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