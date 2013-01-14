伊朗革命卫队在霍尔木兹海峡举行军演

中国政策：有序放开发用电计划，逐年减少既有燃煤发电企业计划电量--发改委
路透北京4月10日 - 中国国家发展改革委和国家能源局日前发布有序放开发用电计划的通知，各地要加快推进电力体制改革，逐步扩大市场化交易电量规模，逐年减少既有燃煤发电企业计划电量，新核准发电机组积极参与市场交易。
(本文由路透中文网编译提供)
路透迪拜1月13日 - 伊朗法尔斯通讯社周日报道称，伊朗伊斯兰革命卫队下属的海军在霍尔木兹海峡进行了演习，测试新的设备和战役战术。
报道称，演习测试了伊斯兰革命卫队的战备情况、应对自然灾害的反应速度和对新武器的熟悉程度。
报道称，这是该部队第五次进行类似的战术演习，地点在阿巴斯（Bandar Abbas）港附近。报导并未提到演习的时间。
伊朗常规海军12月底和1月初在海湾地区举行了演习，意在彰显伊朗在霍尔木兹海峡的军力。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
路透北京4月10日 - 中国国家发展改革委和国家能源局日前发布有序放开发用电计划的通知，各地要加快推进电力体制改革，逐步扩大市场化交易电量规模，逐年减少既有燃煤发电企业计划电量，新核准发电机组积极参与市场交易。
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限(年) 票面利率 发行规模( 投标倍数 与区间下限利 间 亿元) 差(bp) *江苏 4/7 3 3.27% 190.1 1.80 +25 7 3.60% 190 1.67 +38 *重庆 4/7 5 3.46% 40 2.09 +37 7 3.61% 60 2.00 +39 山东 3/31 5 3.28% 136 1.38
路透东京4月10日 - 日本股市日经指数周一早盘上涨，因一位美联储官员的讲话支撑了美元兑日圆，提振出口股，同时美国收益升高助益金融类股表现。