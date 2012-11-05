伊朗研制出先进无人机--报导

四分之一投资者预计未来一年至少有一国退出欧元区--调查
路透柏林2月28日 - 周二公布的调查显示，越来越多的投资者预计欧元区将在未来数月失去至少一个成员国，蔓延风险料比2012/13年债务危机高峰期间更甚。
路透迪拜11月4日电---伊朗迈赫尔通讯社（Mehr news agency）报导称，伊朗已研制出一款无需借助跑道、可垂直起降的先进无人机。
伊朗军方经常公布该国国防及工程进展，但一些分析人士对此类报告的可信度持怀疑态度。
根据迈赫尔通讯社的报导，伊朗垂直起降无人机项目研究人员贾姆（Abbas Jam）周六称，这款无人机将在周六当天试飞，并会於明年“亮相”。
贾姆称，这款无人机“采用超先进的技术，是世界上首次研制出的此类无人机”。
今年10月，以色列击落一架进入该国领空的无人机。黎巴嫩武装组织真主党（Hezbollah）随後宣布对此事负责，并称这架无人机的零部件产自伊朗，是在黎巴嫩组装的。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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