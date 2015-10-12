伊朗试射新型精确制导弹道导弹

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透迪拜10月11日 （记者 Sam Wilkin） - 伊朗周日无视联合国禁令，试射新型精确制导弹道导弹，这表明该国在改善导弹精确性方面取得明显进展。
伊朗的导弹项目规模在中东地区居前列，但精确性向来是其薄弱环节。
伊朗国家电视台播放了显示新型导弹成功发射的画面，导弹名为“Emad”，将为伊朗首款射程可达以色列的精确制导武器。
“Emad导弹可以高精准度击中、并完全摧毁目标……这极大地提升了伊朗的战略威慑力。”伊朗国防部长达赫甘（Hossein Dehghan）在电视播放的新闻发布会上称。
联合国安理会禁止他国以任何方式协助伊朗发展弹道导弹项目，联合国还禁止伊朗从事任何与弹道导弹相关的活动，但伊朗官员公开表态不理会该禁令。
“我们加强我们的防御和导弹能力，不征求任何人许可。”达赫甘称。
“我们的领导层和武装力量决心增强我们的实力，这是为了促进地区和平与稳定，没有侵犯或威胁的意图。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。