伊朗试射新型精确制导弹道导弹

路透迪拜10月11日 （记者 Sam Wilkin） - 伊朗周日无视联合国禁令，试射新型精确制导弹道导弹，这表明该国在改善导弹精确性方面取得明显进展。

伊朗的导弹项目规模在中东地区居前列，但精确性向来是其薄弱环节。

伊朗国家电视台播放了显示新型导弹成功发射的画面，导弹名为“Emad”，将为伊朗首款射程可达以色列的精确制导武器。

“Emad导弹可以高精准度击中、并完全摧毁目标……这极大地提升了伊朗的战略威慑力。”伊朗国防部长达赫甘（Hossein Dehghan）在电视播放的新闻发布会上称。

联合国安理会禁止他国以任何方式协助伊朗发展弹道导弹项目，联合国还禁止伊朗从事任何与弹道导弹相关的活动，但伊朗官员公开表态不理会该禁令。

“我们加强我们的防御和导弹能力，不征求任何人许可。”达赫甘称。

“我们的领导层和武装力量决心增强我们的实力，这是为了促进地区和平与稳定，没有侵犯或威胁的意图。”（完）