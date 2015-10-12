伊朗试射新型精确制导弹道导弹

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透迪拜10月11日 （记者 Sam Wilkin） - 伊朗周日无视联合国禁令，试射新型精确制导弹道导弹，这表明该国在改善导弹精确性方面取得明显进展。
伊朗的导弹项目规模在中东地区居前列，但精确性向来是其薄弱环节。
伊朗国家电视台播放了显示新型导弹成功发射的画面，导弹名为“Emad”，将为伊朗首款射程可达以色列的精确制导武器。
“Emad导弹可以高精准度击中、并完全摧毁目标……这极大地提升了伊朗的战略威慑力。”伊朗国防部长达赫甘（Hossein Dehghan）在电视播放的新闻发布会上称。
联合国安理会禁止他国以任何方式协助伊朗发展弹道导弹项目，联合国还禁止伊朗从事任何与弹道导弹相关的活动，但伊朗官员公开表态不理会该禁令。
“我们加强我们的防御和导弹能力，不征求任何人许可。”达赫甘称。
“我们的领导层和武装力量决心增强我们的实力，这是为了促进地区和平与稳定，没有侵犯或威胁的意图。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”