伊朗最新导弹等升级武器亮相

台湾自17日起家禽禁宰运七天 因禽流感疫情恐扩大
路透台北2月17日 - 禽流感疫情恐扩大，台湾农委会宣布17日零时起至24日上午零时为止，家禽禁止移动七天，同时自17日中午12时起至2月24日中午12时止，家禽屠宰场也休宰七天。
路透迪拜8月21日电(记者 Yeganeh Torbati)---伊朗媒体报导称，伊朗周二展示了六种升级後的武器装备，其中包括更精确的短程导弹，更强的军舰引擎和一个机载测试实验室。
这些装备亮相在伊朗国防工业日庆祝仪式上。伊朗总统艾哈迈迪内贾德及国防部长艾哈迈德·瓦希迪(Ahmad Vahidi)出席了仪式。
升级後的武器包括第四代“征服者-110”(Fateh-110)导弹，射程约为300公里。
伊朗本月早些时候表示，成功试射了新导弹，且新导弹配备有更精确的制导系统。
伊朗法斯通讯社(Fars)援引瓦希迪的话称：“该导弹是最精确和先进的使用固态燃料的地对地弹道导弹之一。在过去十年，它在提升伊朗国防能力方面发挥了巨大作用。”
伊朗7月表示成功试射了射程可达以色列的中程导弹，并测试了数十枚打击模拟空军基地的导弹。
法斯通讯社还援引瓦希迪的说法称，仪式上还展示了更强大的军舰引擎Bonyan-4，该引擎动力为5,000马力。据伊朗学生通讯社(ISNA)，该引擎的旧款为1,000马力。(完)
编译：靳怡雯 发稿：张家伟
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