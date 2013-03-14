独家：伊朗加强对阿萨德军事支持

路透联合国3月14日（记者 Louis Charbonneau） - 西方外交官表示，伊朗近月里明显加强对叙利亚总统阿萨德的军事支持力度，与俄罗斯一道为叙政府提供重要支持。

要求匿名的西方官员告诉路透，伊朗继续借道伊拉克向叙利亚提供大量武器，而通过土耳其和黎巴嫩运往叙利亚的武器也在增加，这种行为违反了联合国针对伊朗的武器禁运规定。但伊拉克和土耳其官员对前述消息予以否认。

西方官员称，伊朗加大对阿萨德的支持力度，表明叙利亚内战进入新的阶段，伊朗可能通过加大对阿萨德及其政府的支持和援助，来打破战局的僵持局面。

外交人士称，这也凸显叙利亚危机的宗派色彩，伊朗武器大量流入什叶派伊斯兰组织--真主党手中。外交官称，真主党武装在叙利亚越来越活跃，对阿萨德军队提供支持。

外交人士指出，俄罗斯也仍然是阿萨德的主要军火供应方。与伊朗不同，叙利亚和俄罗斯不受联合国有关武器贸易的禁令约束，因此进行武器贸易并不违反任何联合国规定。但若接受伊朗武器，则违反了联合国对伊朗制裁规定。

俄罗斯则批评欧美和海湾地区阿拉伯国家政府向叙利亚反对派提供援助。

俄罗斯多次表示，俄对叙利亚的军事支持包括反导防空系统，但不包括直升机等进攻性武器装备。（完）

编译：王凤昌 发稿：朱淑珍

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