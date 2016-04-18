伊朗在建军节阅兵展示俄罗斯S-300导弹防御系统

美国商务部长提名人罗斯2004年以来向海外转移2,700个就业岗位
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
路透迪拜4月17日 - 伊朗周日在其建军节上展示了其新的俄罗斯S-300导弹防御系统，总统鲁哈尼称伊朗武装部队不会对邻国构成威胁。
伊朗每年都举行阅兵纪念建军节。伊朗国家电视台现场直播了在德黑兰举行的阅兵仪式，装载导弹的卡车从鲁哈尼和军方领导人所在的检阅台前驶过。步兵、战斗机和轰炸机也接受了检阅。
“我们的军事力量并不针对任何邻国……其使命是保卫伊朗，作为积极的威慑力量，”伊朗官媒IRNA援引鲁哈尼在建军节上发表的讲话报导称。
俄罗斯上周向伊朗交付了S-300导弹防御体系的第一部分，该系统是最先进的导弹防御系统之一，能够拦截约150公里外的多架飞机和多枚弹道导弹。
鲁哈尼周日称，核谈判期间，伊朗谈判人员致力于维持和加强伊朗的军事力量。
（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
特别检察官发言人Lee Kyu-chul在例行媒体简布会上称，检方认为朴槿惠将会接受讯问，但目前尚未与朴槿惠办公室讨论细节问题。
路透柏林1月16日 - 德国总理默克尔周一称，欧洲的命运掌握在欧洲自己手中。这是默克尔对美国当选总统特朗普的言论作出的回应，特朗普此前在一家报纸采访中称他认为继英国退欧后，还有其他国家会脱离欧盟。