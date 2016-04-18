伊朗在建军节阅兵展示俄罗斯S-300导弹防御系统

金属期市：期铜下跌，因特朗普讲话和英国退欧引发市场担忧
路透伦敦1月17日 - 期铜周二连续第二日下跌，因特朗普本周就任美国总统前存在不确定性，且对英国退欧的担忧损及对景气类资产的兴致。
(本文由路透中文网编译提供)
路透迪拜4月17日 - 伊朗周日在其建军节上展示了其新的俄罗斯S-300导弹防御系统，总统鲁哈尼称伊朗武装部队不会对邻国构成威胁。
伊朗每年都举行阅兵纪念建军节。伊朗国家电视台现场直播了在德黑兰举行的阅兵仪式，装载导弹的卡车从鲁哈尼和军方领导人所在的检阅台前驶过。步兵、战斗机和轰炸机也接受了检阅。
“我们的军事力量并不针对任何邻国……其使命是保卫伊朗，作为积极的威慑力量，”伊朗官媒IRNA援引鲁哈尼在建军节上发表的讲话报导称。
俄罗斯上周向伊朗交付了S-300导弹防御体系的第一部分，该系统是最先进的导弹防御系统之一，能够拦截约150公里外的多架飞机和多枚弹道导弹。
鲁哈尼周日称，核谈判期间，伊朗谈判人员致力于维持和加强伊朗的军事力量。(完)
路透伦敦1月17日 - 期铜周二连续第二日下跌，因特朗普本周就任美国总统前存在不确定性，且对英国退欧的担忧损及对景气类资产的兴致。
路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
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