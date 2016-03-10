伊朗试射导弹并不违反伊核协议--伊朗国家电视台

韩国法院驳回检方拘捕李在镕的请求 称目前无此必要
韩国中央地区法院在凌晨做出此项裁决，李在镕将得以返回家中，这对三星集团而言可谓如释重负。自2014年李健熙因心脏病发作退隐之后，其子李在镕就一直是这家韩国最大财阀的实际领导人。
路透安卡拉3月10日 - 伊朗国家电视台周四援引一名高官的话称，伊朗试射弹道导弹并不违反2015年其与六大国签署的核协议。伊朗所射导弹的设计射程能够打击到以色列。
“伊朗的导弹项目以及过去几天军事演习中的导弹试射活动，并不违反伊朗的核承诺以及与六大国达成的核协议，”伊朗外交部发言人Hossein Jaberi-Ansari说道。
伊朗媒体称，伊朗革命卫队周二和周三试射了数枚弹道导弹。此举被视为对联合国决议以及伊核协议的挑战。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
韩国中央地区法院在凌晨做出此项裁决，李在镕将得以返回家中，这对三星集团而言可谓如释重负。自2014年李健熙因心脏病发作退隐之后，其子李在镕就一直是这家韩国最大财阀的实际领导人。
路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)
路透伦敦1月18日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯表示，在首相特雷莎·梅公布了退欧谈判概要后，政府已经收到来自布鲁塞尔方面的正面回应。