伊朗试射导弹并不违反伊核协议--伊朗国家电视台

路透安卡拉3月10日 - 伊朗国家电视台周四援引一名高官的话称，伊朗试射弹道导弹并不违反2015年其与六大国签署的核协议。伊朗所射导弹的设计射程能够打击到以色列。

“伊朗的导弹项目以及过去几天军事演习中的导弹试射活动，并不违反伊朗的核承诺以及与六大国达成的核协议，”伊朗外交部发言人Hossein Jaberi-Ansari说道。

伊朗媒体称，伊朗革命卫队周二和周三试射了数枚弹道导弹。此举被视为对联合国决议以及伊核协议的挑战。（完）