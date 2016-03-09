伊朗试射更多导弹 射程覆盖以色列

韩国法院驳回检方拘捕李在镕的请求 称目前无此必要
韩国中央地区法院在凌晨做出此项裁决，李在镕将得以返回家中，这对三星集团而言可谓如释重负。自2014年李健熙因心脏病发作退隐之后，其子李在镕就一直是这家韩国最大财阀的实际领导人。
路透迪拜3月9日（记者 Sam Wilkin/Bozorgmehr Sharafedin） - 伊朗伊斯兰革命卫队周三上午试射了两枚弹道导弹，称这些导弹的设计射程能够覆盖以色列，不理会美国的新制裁威胁。
伊朗周二曾试射几枚导弹，这是大规模军事演习的一部分。伊朗革命卫队称这旨在“彰显伊朗的威慑力以及……对抗任何威胁的能力”。
伊朗媒体称，伊朗革命卫队周三从北部发射了两枚Qadr导弹，击中了东南部1,400公里外的目标。
“我们之所以将我们的导弹射程设计为2,000公里，就是为了能够从安全的距离打击到我们的敌人以色列，”伊朗ISNA通讯社援引Amir Ali Hajizadeh准将称。
以色列官员没有立即对伊朗试射导弹发表评论。
“今天发射的导弹是制裁的结果。制裁帮助伊朗发展了导弹项目，”法尔斯通讯社援引革命卫队副司令官Hossein Salami准将报导称。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
韩国中央地区法院在凌晨做出此项裁决，李在镕将得以返回家中，这对三星集团而言可谓如释重负。自2014年李健熙因心脏病发作退隐之后，其子李在镕就一直是这家韩国最大财阀的实际领导人。
路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)
路透伦敦1月18日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯表示，在首相特雷莎·梅公布了退欧谈判概要后，政府已经收到来自布鲁塞尔方面的正面回应。