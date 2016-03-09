伊朗试射更多导弹 射程覆盖以色列

路透迪拜3月9日（记者 Sam Wilkin/Bozorgmehr Sharafedin） - 伊朗伊斯兰革命卫队周三上午试射了两枚弹道导弹，称这些导弹的设计射程能够覆盖以色列，不理会美国的新制裁威胁。

伊朗周二曾试射几枚导弹，这是大规模军事演习的一部分。伊朗革命卫队称这旨在“彰显伊朗的威慑力以及……对抗任何威胁的能力”。

伊朗媒体称，伊朗革命卫队周三从北部发射了两枚Qadr导弹，击中了东南部1,400公里外的目标。

“我们之所以将我们的导弹射程设计为2,000公里，就是为了能够从安全的距离打击到我们的敌人以色列，”伊朗ISNA通讯社援引Amir Ali Hajizadeh准将称。

以色列官员没有立即对伊朗试射导弹发表评论。

“今天发射的导弹是制裁的结果。制裁帮助伊朗发展了导弹项目，”法尔斯通讯社援引革命卫队副司令官Hossein Salami准将报导称。（完）