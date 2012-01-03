伊朗在波斯湾军事演习中成功试射两枚远程导弹

路透德黑兰1月2日电---伊朗周一称,在波斯湾海军演习中已成功试射两枚运程导弹,表明其在遭到袭击时,能打击以色列和美国基地.

为了回应西方国家就核问题施加的压力,伊朗上周在波斯湾开始军事演习,并警告若遭制裁可能封锁霍尔木兹海峡.

将持续10天的海军军演以及封锁霍尔木兹海峡海峡的警告令石油市场不安,推动原油价格上涨.全球40%的原油运输需要经过这条海峡.

分析师称,伊朗愈发强硬的态度意在向西方表示,应仔细考虑进一步对伊朗施压的经济代价.

"我们已成功试射远程岸舰导弹和地对地导弹..."伊朗海军副司令Mahmoud Mousavi对国家电视台表示.

若外交途径不能解决伊朗和西方在核问题方面的争端,美国和以色列没有排除对伊朗采取军事行动的可能.(完)