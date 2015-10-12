伊朗试射新型精确制导弹道导弹

伊朗周日无视联合国禁令，试射新型精确制导弹道导弹，这表明该国在改善导弹精确性方面取得明显进展。伊朗的导弹项目规模在中东地区居前列，但精确性向来是其薄弱环节。伊朗国家电视台播放了显示新型导弹成功发射的画面，导弹名为“Emad”，将为伊朗首款射程可达以色列的精确制导武器。路透