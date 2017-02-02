伊朗证实进行导弹试射 美国家安全顾问给予强硬回应

路透迪拜2月1日 - 伊朗周三称已试射一枚新的弹道导弹，此消息引发美国总统特朗普高级顾问的强硬回应。

伊朗国防部长称，此次试射并未违反该国与六大国达成的核协议，也不违背支持该协议的一项联合国安理会决议。

自2015年与六大国签署核协议以来，伊朗进行了多次弹道导弹试射，但最新的这次试射是特朗普入主白宫后的首次。特朗普曾在竞选期间表示，他将会阻止伊朗的导弹计划。

“最新的试射符合我们的计划，我们不会允许外国人来干预我们的国防事务，”伊朗国防部长Hossein Dehghan向塔斯尼姆通讯社(Tasnim News Agency)表示，“此次试射并未违反核协议或(联合国)2231号决议。”

特朗普的国家安全顾问弗林称，在伊朗试射导弹之后美国就其破坏稳定的活动发出通告。

“我们今天正式通告伊朗，”弗林表示。但弗林没有仔细解释这具体意味着什么。

弗林称，上述导弹试射违反了联合国有关决议。根据联合国决议，伊朗不得从事能够运载核弹头的弹道导弹有关的活动。

一名美国官员表示，伊朗周日曾试射了一枚中程弹道导弹，该导弹在飞行630英里(1,010公里)后爆炸。(完)