伊朗将在演习中试射远程导弹--报导

路透德黑兰12月30日电（记者 Parisa Hafezi）---伊朗半官方的Fars通讯社报导称，伊朗周六将在海湾地区的海上演习中试射远程导弹。

伊朗周二表示，若其成为石油出口禁运对象，该国将封锁霍尔木兹海峡，切断石油运输。此举或引发伊朗与依赖海湾地区石油的国家产生军事冲突。

伊朗海军副司令穆萨维（Mahmoud Mousavi）少将对Fars通讯社表示："伊朗海军将於周六在波斯湾试射几种导弹，包括远程导弹。"

在2009年军事演习中，伊朗试射了其"流星-3"（Shahab-3）地对地导弹，该导弹射程据称覆盖以色列和美国位於中东地区的军事基地。美国政府对伊朗导弹表示关切。

伊朗上周六开始在海湾进行为期10天的海上演习，以展示抵抗以色列和美国等国任何可能攻击的决心。

伊朗媒体称，从"行动区域的广阔性、军事装备以及所部署的策略"来看，本次演习有别于以往。（完）

编译：张家伟 发稿：王燕焜

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