美官员称伊朗试射导弹 违反安理会决议

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透华盛顿/联合国12月7日 - 两名美国官员周一称，伊朗上月试射新的中程弹道导弹，违反了两项联合国安理会决议。
这两位要求匿名的官员称，伊朗在11月21日进行了导弹试射。其中一名官员称，伊朗在本国境内进行了导弹试射活动。
《福克斯新闻》(Fox News)周一早些时候在其网站援引西方情报消息人士称，这次导弹试射是在伊朗与巴基斯坦边境附近的港口城市恰赫巴哈尔（Chabahar）附近地区进行的。
根据联合国安理会2010年决议，伊朗不得进行任何弹道导弹试验。该决议在伊朗与六大国达成的核协议实施前依然有效。
10月份，美国、英国、法国及德国呼吁安理会伊朗制裁委员就伊朗在当月进行导弹试验活动采取行动。这些国家称，伊朗违反了联合国的制裁规定。到目前为止，该委员会没有采取行动。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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