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时事要闻 | 2016年 3月 9日 星期三 14:59 BJT

伊朗革命卫队周三再次试射两枚弹道导弹--报导

路透迪拜3月9日 - 伊朗法斯通讯社与塔斯尼姆通讯社报导称，伊朗革命卫队周三上午试射了两枚弹道导弹。伊朗革命卫队周二试射了几枚弹道导弹，美国威胁对此作出外交回应。

据报导，伊朗革命卫队周三从伊朗北部试射两枚Qadr H导弹，并击中1,400公里以外位于伊朗东南部的目标。（完）

编译：刘珞焱 发稿：程芳

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