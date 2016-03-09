伊朗革命卫队周三再次试射两枚弹道导弹--报导

韩国法院驳回检方拘捕李在镕的请求 称目前无此必要
韩国中央地区法院在凌晨做出此项裁决，李在镕将得以返回家中，这对三星集团而言可谓如释重负。自2014年李健熙因心脏病发作退隐之后，其子李在镕就一直是这家韩国最大财阀的实际领导人。
路透迪拜3月9日 - 伊朗法斯通讯社与塔斯尼姆通讯社报导称，伊朗革命卫队周三上午试射了两枚弹道导弹。伊朗革命卫队周二试射了几枚弹道导弹，美国威胁对此作出外交回应。
据报导，伊朗革命卫队周三从伊朗北部试射两枚Qadr H导弹，并击中1,400公里以外位于伊朗东南部的目标。（完）
编译：刘珞焱 发稿：程芳
韩国中央地区法院在凌晨做出此项裁决，李在镕将得以返回家中，这对三星集团而言可谓如释重负。自2014年李健熙因心脏病发作退隐之后，其子李在镕就一直是这家韩国最大财阀的实际领导人。
路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)
路透伦敦1月18日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯表示，在首相特雷莎·梅公布了退欧谈判概要后，政府已经收到来自布鲁塞尔方面的正面回应。