希拉里呼吁就伊朗试射导弹制裁该国

路透迪拜3月9日（记者 Sam Wilkin/Bozorgmehr Sharafedin） - 美国民主党总统参选人希拉里周三呼吁制裁伊朗。伊朗此前未理会美方的关切，试射了两枚弹道导弹。

伊朗国家电视台播放的画面显示，两枚Qadr导弹从伊朗北部地区发射升空。伊朗革命卫队称，导弹击中了1,400公里以外的目标。这是伊朗两天中进行的第二轮导弹试射活动。

希拉里称，她对伊朗试射导弹“深表关切”。

“伊朗应当因他们的这些活动受到制裁，国际社会必须表明不能容忍伊朗对以色列的威胁。”希拉里说。

希拉里呼吁制裁伊朗，表明她对伊朗近期的导弹试射活动所持立场比白宫强硬。白宫称知道并正在审查有关伊朗试射导弹的报导，将确定适当的应对措施。

“我们知道伊朗处于实施一系列军事活动的时期，因此如果该国在接下来几天进行更多发射活动，那肯定也不是意外之举。”白宫发言人厄内斯特（Josh Earnest）称。（完）