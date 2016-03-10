希拉里呼吁就伊朗试射导弹制裁该国

韩国法院驳回检方拘捕李在镕的请求 称目前无此必要
韩国中央地区法院在凌晨做出此项裁决，李在镕将得以返回家中，这对三星集团而言可谓如释重负。自2014年李健熙因心脏病发作退隐之后，其子李在镕就一直是这家韩国最大财阀的实际领导人。
路透迪拜3月9日（记者 Sam Wilkin/Bozorgmehr Sharafedin） - 美国民主党总统参选人希拉里周三呼吁制裁伊朗。伊朗此前未理会美方的关切，试射了两枚弹道导弹。
伊朗国家电视台播放的画面显示，两枚Qadr导弹从伊朗北部地区发射升空。伊朗革命卫队称，导弹击中了1,400公里以外的目标。这是伊朗两天中进行的第二轮导弹试射活动。
希拉里称，她对伊朗试射导弹“深表关切”。
“伊朗应当因他们的这些活动受到制裁，国际社会必须表明不能容忍伊朗对以色列的威胁。”希拉里说。
希拉里呼吁制裁伊朗，表明她对伊朗近期的导弹试射活动所持立场比白宫强硬。白宫称知道并正在审查有关伊朗试射导弹的报导，将确定适当的应对措施。
“我们知道伊朗处于实施一系列军事活动的时期，因此如果该国在接下来几天进行更多发射活动，那肯定也不是意外之举。”白宫发言人厄内斯特（Josh Earnest）称。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
韩国中央地区法院在凌晨做出此项裁决，李在镕将得以返回家中，这对三星集团而言可谓如释重负。自2014年李健熙因心脏病发作退隐之后，其子李在镕就一直是这家韩国最大财阀的实际领导人。
路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)
路透伦敦1月18日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯表示，在首相特雷莎·梅公布了退欧谈判概要后，政府已经收到来自布鲁塞尔方面的正面回应。