哈梅内伊称导弹对伊朗的前途至关重要

路透迪拜3月30日（记者 Bozorgmehr Sharafedin） - 伊朗最高领袖哈梅内伊周三发声支持持强硬立场的伊朗革命卫队，称导弹对伊朗的前途至关重要。伊朗革命卫队因试射弹道导弹遭到西方国家谴责。

哈梅内伊支持伊朗去年与世界大国达成的伊核协议，但此后他一直呼吁伊朗避免与美国及其盟国进一步重修旧好，保持本国的经济和军事实力。

“那些说（伊朗的）前途在于谈判而非导弹的人，不是无知就是叛徒。”哈梅内伊网站援引哈梅内伊的话称。

“如果（伊朗）伊斯兰共和国寻求谈判，却没有国防力量，那么在对抗来自任何弱国的威胁时势必会退却。”

哈梅内伊的此番言论可能目标直指伊朗前总统拉夫桑贾尼（Akbar Hashemi Rafsanjani），后者上周发表帖文称，“（伊朗）的前途在于谈判，而非导弹”。

伊朗革命卫队本月早些时候进行弹道导弹试射活动，称这是为了展示伊朗的非核威慑力。

美国及一些欧洲大国在一封联名信中称，伊朗的导弹试射活动是对联合国安理会要求伊朗不要进行核导弹试验决议的公然对抗。路透周二看到了该联名信的内容。（完）