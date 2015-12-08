美官员称伊朗试射导弹 违反安理会决议

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿/联合国12月7日 - 两名美国官员周一称，伊朗上月试射新的中程弹道导弹，违反了两项联合国安理会决议。
这两位要求匿名的官员称，伊朗在11月21日进行了导弹试射。其中一名官员称，伊朗在本国境内进行了导弹试射活动。
《福克斯新闻》(Fox News)周一早些时候在其网站援引西方情报消息人士称，这次导弹试射是在伊朗与巴基斯坦边境附近的港口城市恰赫巴哈尔（Chabahar）附近地区进行的。
根据联合国安理会2010年决议，伊朗不得进行任何弹道导弹试验。该决议在伊朗与六大国达成的核协议实施前依然有效。
10月份，美国、英国、法国及德国呼吁安理会伊朗制裁委员就伊朗在当月进行导弹试验活动采取行动。这些国家称，伊朗违反了联合国的制裁规定。到目前为止，该委员会没有采取行动。(完)
编译：侯雪苹 发稿：王琛
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
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