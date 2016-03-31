哈梅内伊称导弹对伊朗的前途至关重要

《香港已公布新股发行上市日程表》--1月18日
路透香港1月18日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上市 公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 1/16-19 睿见教育 5 8.5-11.4 1.7-2.28 1/26 法国巴黎 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变幅 保荐人
(本文由路透中文网编译提供)
路透迪拜3月30日（记者 Bozorgmehr Sharafedin） - 伊朗最高领袖哈梅内伊周三发声支持持强硬立场的伊朗革命卫队，称导弹对伊朗的前途至关重要。伊朗革命卫队因试射弹道导弹遭到西方国家谴责。
哈梅内伊支持伊朗去年与世界大国达成的伊核协议，但此后他一直呼吁伊朗避免与美国及其盟国进一步重修旧好，保持本国的经济和军事实力。
“那些说（伊朗的）前途在于谈判而非导弹的人，不是无知就是叛徒。”哈梅内伊网站援引哈梅内伊的话称。
“如果（伊朗）伊斯兰共和国寻求谈判，却没有国防力量，那么在对抗来自任何弱国的威胁时势必会退却。”
哈梅内伊的此番言论可能目标直指伊朗前总统拉夫桑贾尼（Akbar Hashemi Rafsanjani），后者上周发表帖文称，“（伊朗）的前途在于谈判，而非导弹”。
伊朗革命卫队本月早些时候进行弹道导弹试射活动，称这是为了展示伊朗的非核威慑力。
美国及一些欧洲大国在一封联名信中称，伊朗的导弹试射活动是对联合国安理会要求伊朗不要进行核导弹试验决议的公然对抗。路透周二看到了该联名信的内容。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透香港1月18日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上市 公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 1/16-19 睿见教育 5 8.5-11.4 1.7-2.28 1/26 法国巴黎 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变幅 保荐人
* 短率下滑，大银行态度松动调降利率 * 银行跨年拆款破0.40%，至0.38-0.39% * 短票利率持稳，有银行今起暂停买票 * 债券RP市场利率，短天下降长天上扬 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月18日 - 台湾银行间短率周三下滑。资金调度人员表示，今天市场资金仍是相当宽松，已有部 分大型银行下调利率，对银行跨农历年拆款利率自0.38-0.40%往下调为0.38-0.39%，对票券商亦自0.42%调降 为0.40-0.41%。 他们指出，目前市场资金需求依旧不振，即使拉低利率效果亦有限，但周五起八家大型金融机构即开始提 供民众春节换新钞服务，为支应农历年关所需资金，部分银行今日起停止供应拆款资金，预估接下来数日资金 可能不会像这几天浮滥。 〞今天没有什么生意，大家都没什么需求，我们有把利率有稍微往下调。〞一大型银行资调人员说。 另一大型银行资调人员则称，今天利率维持大致不变，整体资金情况变化不大，拆款市场亦显得〞很安静 〞。 票券商资调
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 嘉鱼县城镇建设 3 7 1/18簿记建档 上限6.50% AA- 1/19-1/20 广州证券 投资公司城市停车场建设专项债 (第3-7年末分别偿还20%本金/湖北担保集团有限责任公司提供担保) ========================================================================================= 南漳县金财 3 7 1/19簿记建档 *上限6.30% AA- 1/20-1