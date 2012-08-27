伊朗敦促不结盟运动国家反对制裁

路透迪拜8月26日电（记者 Yeganeh Torbati）---伊朗外交部长萨利希（Ali Akbar Salehi）周日敦促参加不结盟运动峰会的代表反对西方国家对伊朗实施的制裁。

在伊朗开始为期三年的不结盟运动主席国之际，西方外交人士试图淡化该组织的重要性。不结盟运动成立於1961年，旨在对抗大国主导国际关系。

伊朗对不结盟运动峰会的与会代表表示欢迎，称这证明美国并不能让世界其他国家孤立伊朗。

“不结盟（运动）国家必须强烈反对……某些国家向不结盟国家实施的单边经济制裁，”萨利希在不结盟运动峰会开幕式上说道。

伊朗外交部发言人Ramin Mehmanparast称，80个国家派部长或更高级别的官员参加会议，有50个国家派出政府首脑与会。

Mehmanparast称，在会议间隙，伊朗预计会与参会国家磋商解决叙利亚危机的“全面方案”。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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