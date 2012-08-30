伊斯兰革命以来首位埃及领导人访问伊朗

美国退出TPP损害信心 呼吁美方关注美中关系--BBC访李显龙
路透新加坡3月1日 - 新加坡总理李显龙表示，美国退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)伤害外界对美国政策的信心，他呼吁美方“聚焦”与中国的关系。
路透迪拜8月30日电---埃及总统穆尔西周四抵达德黑兰，成为1979年伊朗伊斯兰革命以来首位访问该国的埃及领导人。
伊朗官方电视台播放了穆尔西在德黑兰梅赫拉巴德机场受到热烈欢迎的画面。他将出席在伊朗举行的不结盟运动峰会。峰会将於本周五结束。
因埃及支持被推翻的伊朗君主且与以色列达成和平协议，伊朗伊斯兰革命後埃及和伊朗的外交关系立即中断。
成为总统後，穆尔西迄今拒绝回答是否将提升与伊朗关系的问题，但表示将寻求更加平衡的外交政策。（完）
编译：程芳 发稿：张家伟
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