潘基文将赴伊朗出席不结盟运动峰会

路透联合国8月22日电（记者 Louis Charbonneau）---联合国发言人内西尔基（Martin Nesirky）周三称，联合国秘书长潘基文将出席下周在伊朗召开的不结盟运动峰会。美国和以色列则呼吁抵制此次会议。

内西尔基对记者称，潘基文8月29-31日将在德黑兰出席不结盟运动领导人峰会，并会与伊朗高官举行双边会谈。

“至于伊朗伊斯兰共和国，秘书长将借此机会传达国际社会的明确关切和期许，当中包括伊朗核项目、恐怖主义、人权及叙利亚危机。”

内西尔基称，潘基文“十分清楚此行的敏感性”，但他也深知自己作为联合国秘书长的责任。

他指出，不结盟运动包括了三分之二的联合国成员国。

他还称，潘基文的职责之一是“以和平的方式解决有关和平与安全的重大问题，去与所有……（联合国）成员国进行外交接触”。

他补充说，潘基文希望与伊朗最高领袖哈梅内伊、总统艾哈迈迪内贾德及其他政府高官举行“有实质意义且富有成效的磋商”。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。