潘基文将赴伊朗出席不结盟运动峰会

韩国检方增加对三星集团领导人李在镕的起诉指控
路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透联合国8月22日电（记者 Louis Charbonneau）---联合国发言人内西尔基（Martin Nesirky）周三称，联合国秘书长潘基文将出席下周在伊朗召开的不结盟运动峰会。美国和以色列则呼吁抵制此次会议。
内西尔基对记者称，潘基文8月29-31日将在德黑兰出席不结盟运动领导人峰会，并会与伊朗高官举行双边会谈。
“至于伊朗伊斯兰共和国，秘书长将借此机会传达国际社会的明确关切和期许，当中包括伊朗核项目、恐怖主义、人权及叙利亚危机。”
内西尔基称，潘基文“十分清楚此行的敏感性”，但他也深知自己作为联合国秘书长的责任。
他指出，不结盟运动包括了三分之二的联合国成员国。
他还称，潘基文的职责之一是“以和平的方式解决有关和平与安全的重大问题，去与所有……（联合国）成员国进行外交接触”。
他补充说，潘基文希望与伊朗最高领袖哈梅内伊、总统艾哈迈迪内贾德及其他政府高官举行“有实质意义且富有成效的磋商”。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透台北2月17日 - 禽流感疫情恐扩大，台湾农委会宣布17日零时起至24日上午零时为止，家禽禁止移动七天，同时自17日中午12时起至2月24日中午12时止，家禽屠宰场也休宰七天。
“我认为...我们无法在未来24个月内就英国退欧安排达成一致、以及(确立)英国与欧洲大陆间的全面关系，”他在一次会议的间隙发表讲话指出。