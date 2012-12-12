版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2012年 12月 12日 星期三 14:44 BJT

伊朗否认与朝鲜有导弹及核合作

伊朗外交部发言人周二称，伊朗和朝鲜在导弹与核发展上没有进行合作。日本共同社本月援引西方外交消息人士的话报导称，伊朗已於10月底在朝鲜派驻防务人员，似乎是为了加强在导弹与核发展方面的合作。伊朗称这一说法“毫无根据”。路透

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐