伊朗否认与朝鲜有导弹及核合作

伊朗外交部发言人周二称，伊朗和朝鲜在导弹与核发展上没有进行合作。日本共同社本月援引西方外交消息人士的话报导称，伊朗已於10月底在朝鲜派驻防务人员，似乎是为了加强在导弹与核发展方面的合作。伊朗称这一说法“毫无根据”。路透