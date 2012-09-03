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路透中文国际短讯 | 2012年 9月 3日 星期一 14:42 BJT

伊朗朝鲜签科技合作协议 伊称两国有“共同敌人”

伊朗媒体周六报导称，伊朗和朝鲜已签署科技合作协议，两国将在科研、学生交流、联合实验室、信息技术、工程、生物技术、可再生能源、环境、农业可持续发展和食品技术等众多领域开展合作。此外伊朗最高领袖哈梅内伊表示两国有“共同的敌人”。

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