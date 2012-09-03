伊朗朝鲜签科技合作协议 伊称两国有“共同敌人”

路透迪拜9月1日电---伊朗媒体周六报导称，伊朗和朝鲜已签署科技合作协议。此外伊朗最高领袖哈梅内伊宣布两国有“共同的敌人”。

伊朗劳动新闻社报导称，两国将在科研、学生交流、联合实验室、信息技术、工程、生物技术、可再生能源、环境、农业可持续发展和食品技术等众多领域开展合作。

泄露的美国2010年外交密电显示，美国官员认为伊朗从朝鲜采购了弹道导弹部件。

伊朗与朝鲜两国在意识形态方面并无相通之处，但两国均被美国前总统布什列为“邪恶轴心”。

伊朗最高领袖哈梅内伊会见了在德黑兰参加不结盟运动峰会的金永南，後者是朝鲜最高人民会议常任委员会委员长。

伊朗劳动新闻社引述哈梅内伊的话称：“伊朗和朝鲜有共同的敌人，因为那些傲慢的国家不肯接受独立的国家。”

此外，据伊朗国家电视台报导，伊朗第一副总统拉希米（Mohammad Reza Rahimi）周六呼吁加强与朝鲜经济往来。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王燕焜

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