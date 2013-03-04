伊朗称正在生产3000个新型离心机

中国外长王毅称有必要阻止朝鲜半岛局势朝不可逆转方向发展
外界愈发担忧，朝鲜可能不顾联合国制裁以及美国的严厉警告，进行第六次核试验或扩大飞弹试射。美国警告称战略上耐心以对的政策已经结束。
路透迪拜3月3日（记者 Yeganeh Torbati） - 伊朗Fars通讯社周日报道，伊朗正在生产约3,000个新型离心机；此举或加剧西方国家对伊朗核项目的疑虑。
伊朗今年早些时候称，将在纳坦兹铀浓缩工厂安装新型离心机，周日的报道似乎是第一次提及具体数字。
伊朗此前在哈萨克斯坦与世界大国谈判，最终同意再次举行会谈；该报道凸显伊朗继续拒绝屈服于西方国家对其核项目施加的压力。
Fars通讯社周日引述伊朗原子能组织负责人Fereydoun Abbasi-Davani的话报道称，伊朗正在生产3,000个新型离心机。
“这些离心机的最后生产阶段已经结束，很快就会放弃低效的旧离心机。”Abbasi-Davani周日发布声明称。
如果安装成功，这些机器或能大幅提高伊朗铀浓缩的速度。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
外界愈发担忧，朝鲜可能不顾联合国制裁以及美国的严厉警告，进行第六次核试验或扩大飞弹试射。美国警告称战略上耐心以对的政策已经结束。
路透华盛顿4月14日 - 美国副总统彭斯周日将前往韩国，他的幕僚表示，这显示在朝鲜核计划引发紧张局势升温之际，美国恪守对盟友的承诺。
路透首尔4月14日 - 韩国警方周五表示，没有在三星生命首尔总部发现爆炸物。 一名警官对路透表示，派到位于首尔南部瑞草区三星生命大楼的警官下午1:38(0438GMT)称，没有发现爆炸物。 该建筑今日稍早被疏散，之前据称里边有爆炸物。(完) (编译 王颖；审校 于春红)