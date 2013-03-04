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时事要闻 | 2013年 3月 4日 星期一 17:42 BJT

伊朗称正在生产3000个新型离心机

路透迪拜3月3日（记者 Yeganeh Torbati） - 伊朗Fars通讯社周日报道，伊朗正在生产约3,000个新型离心机；此举或加剧西方国家对伊朗核项目的疑虑。

伊朗今年早些时候称，将在纳坦兹铀浓缩工厂安装新型离心机，周日的报道似乎是第一次提及具体数字。

伊朗此前在哈萨克斯坦与世界大国谈判，最终同意再次举行会谈；该报道凸显伊朗继续拒绝屈服于西方国家对其核项目施加的压力。

Fars通讯社周日引述伊朗原子能组织负责人Fereydoun Abbasi-Davani的话报道称，伊朗正在生产3,000个新型离心机。

“这些离心机的最后生产阶段已经结束，很快就会放弃低效的旧离心机。”Abbasi-Davani周日发布声明称。

如果安装成功，这些机器或能大幅提高伊朗铀浓缩的速度。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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