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路透中文国际短讯 | 2013年 1月 5日 星期六 10:13 BJT

伊朗同意本月将与主要国家恢复核谈

伊朗首席核谈判代表贾利利(Jalili)表示，伊朗已同意1月与六大国就其核项目举行会谈，但具体日期和地点尚未确定。六大国希望通过一系列外交和制裁手段将伊朗的铀浓缩项目控制在民用能源范围内。路透

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