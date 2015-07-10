哈梅内伊顾问称核谈应尊重伊朗的“红线”

路透维也纳7月10日 （记者 Parisa Hafezi/Louis Charbonneau） - 伊朗最高领袖哈梅内伊的顾问Ali Akbar Velayati周五称，与六大国的核谈应尊重伊朗的“红线”。

“只有（我们的）红线得到尊重才能达成协议……（美国国务卿克里的）言论是美国针对伊朗的心理战的一部分，”Velayati说道。

克里周四称，美国和其他大国不急于与伊朗达成协议。

“我们在这儿是因为我们相信我们正在取得真正的进展，”克里在维也纳向记者们表示。“我们不会匆忙行事，也不会被迫匆忙行事。”

但克里称，华府的耐心不是无限的。“我们不能永远等待下去，”他说道。“如果艰难的决定无法作出，我们绝对已经准备好结束谈判。”

Velayati称，伊朗无意放弃核谈。

“伊朗没有建议延长核谈，也不拒绝延长。美国是否想从谈判中离开取决于美国。伊朗愿意继续谈判，”Velayati说道。

伊朗指责一些大国改变立场。

“而且他们在提出过分要求，”伊朗外长扎里夫（Mohammad Javad Zarif）周五对记者表示。

周四，伊朗一名高官匿名称，“突然每个人都改变了他们自己的红线。英国、美国、法国和德国都各自有其红线。”

这名官员称，美国和其他国家在改变其立场，对4月2日的临时协议反悔。4月2日的临时协议旨在为达成最终协议奠定基础，作为回报伊朗的经济制裁将可被放松。（完）

编译：刘珞焱 发稿：程芳

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