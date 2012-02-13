伊朗总统称即将宣布核项目重大进展

中国全国人大任命何立峰为发改委主任、钟山为商务部部长
路透北京2月24日 - 新华社官方微博新华视点周五报导，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，决定任命何立峰为国家发展和改革委员会主任、张军为司法部部长、钟山为商务部部长。
路透德黑兰2月11日电---伊朗总统艾哈迈迪-内贾德周六称，伊朗不久将公布其核项目重大进展。
“未来几天，伊朗将向全世界宣告核项目重大进展，”他在伊斯兰革命33周年纪念活动中讲话称。
数万伊朗民众走上街头，高举伊朗国旗和最高领袖哈梅内伊的图片，高呼“打倒以色列”和“打倒美国”的口号。哈马斯领导人哈尼亚也参加了此次纪念活动。
若对伊制裁不能奏效，美国和以色列不排除发动军事打击的可能性。
艾哈迈迪-内贾德说：“若遭犹太复国主义政权（以色列）攻击，我们将把其碾为灰烬。我们将有数以千计的导弹对准以色列以及美国在该地区的40个基地。”
他重申伊朗官方立场，称欢迎新一轮核问题谈判。上一轮谈判於一年前破裂，因伊朗拒绝中止铀浓缩活动。
艾哈迈迪-内贾德表示：“他们说愿意谈判，我们欢迎，伊朗一直准备在正义和互相尊重的框架内谈判。伊朗不会作出任何退让。”
他说：“我们已经未雨绸缪，存下了逾300亿美元。至3月，伊朗非石油出口将达到逾430亿美元......而过去10个月进口下降了5%。”（完）
编译：李富强 发稿：朱淑珍
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