核谈在即 伊朗总统称不会放弃核权利

中国国务院任命中投原董事长丁学东为国务院副秘书长
路透上海3月3日 - 中国人力资源和社会保障部网站周五刊登国务院任免通知，任命中国投资有限公司原董事长兼首席执行官丁学东为国务院副秘书长（正部长级），免去肖捷的国务院副秘书长职务。
路透迪拜4月12日电---伊朗总统艾哈迈迪内贾德（Mahmoud Ahmadinejad）周四在与六国重启核谈前发表挑衅言论，称“即使面临最严峻压力”，该国也不会放弃核权利。
伊朗与美国、法国、德国、中国、俄罗斯和英国的核谈判将於本周六在伊斯坦布尔重启。主要大国希望伊朗做出充分的让步以使谈判继续下去，及避免中东面临战争威胁。这是这些国家一年多来首次举行这样的谈判。
伊朗已经承诺会在谈判中提出“新建议”，但未透露具体详情。
据伊朗官方媒体伊斯兰共和国通讯社（IRNA）报导称，艾哈迈迪内贾德谈起即将举行的核谈时称：“你们要知道，伊朗是在扞卫自己的基本权利，即使面临最严峻压力，也不会对自己的权利做出丝毫让步。”
艾哈迈迪内贾德发表这种言论已是司空见惯，他此前曾多次发表过这样的挑衅声明，但这次发表的时间，可能被解读为伊朗不愿接受对其铀浓缩加以限制的一个信号。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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