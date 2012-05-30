伊朗总统预计莫斯科会谈无重大突破

路透巴黎5月30日电(记者 John Irish)---伊朗总统艾哈迈迪内贾德周三表示，他预计下月与六大国在莫斯科关於伊朗核计划的会谈不会取得任何重大突破，但希望加强双方的信心。

六大国未能在5月23日的会谈中说服伊朗停止其核计划，他们将於6月18-19日在莫斯科再次会晤，试图结束这场可能引发战争的僵局。

艾哈迈迪内贾德在接受法国24电视台采访时表示：“我们不是傻瓜。我们不期望下次会谈会出现奇迹。某些方面的工作会向着正确的方向发展，我们将致力於朝正确方向努力，以达成一份建设性协议。”

他表示，伊朗会提出“良好建议”，但只会在正确的时机宣布，双方都必须携手恢复信心。

僵局的核心是伊朗坚持有进行铀浓缩的权利，并要求在停止核活动之前先取消对伊朗的经济制裁。

艾哈迈迪内贾德重申了伊朗提炼纯度为20%的浓缩铀的“合法权利”，称其他国家必须就伊朗不能这样做给出解释，并表明如果伊朗停止铀浓缩，他们会作出什麽交换。

当被问及伊朗是否会接受这样一种提议：如果伊朗暂停核计划，其他国家将为伊朗提炼浓缩铀，艾哈迈迪内贾德表示对此持开放态度。

他说：“这种提议尚未出现，但这将缓和局势，并有助於建立信任。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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