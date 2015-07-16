伊核协议落定 亚洲企业紧盯“后制裁时代”商机

资料图片：波斯湾伊朗Soroush油田的石油生产平台，前景是伊朗国旗。Reuters/Raheb Homavandi

路透首尔/新德里7月15日 （记者 Tony Munroe/Tommy Wilkes） - 从钢铁制造商到建筑公司，亚洲企业期冀解除制裁后的伊朗能够成为一个新市场。

韩国钢铁生产商浦项钢铁(005490.KS)一直保持与伊朗企业的联系，寻求在欧美解除对伊制裁后与伊朗做生意。伊核谈判各方周二达成协议后，印度工业集团Larsen & Toubro(LART.NS)正在关注油气开采项目的机会。

解除对伊制裁或可抑制油价，有利于亚洲能源进口大国中国、日本、印度和韩国。同时，伊朗拥有约8,000万人口，其经济增长将给亚洲制造的商品，从智能手机、电视到汽车，提供一个新的市场。

对于韩国GS E&C(006360.KS)等建筑企业来说，伊朗核协议的达成或可提振饱受中东需求疲软冲击的建筑行业。中东是韩国建筑业的最大市场。

GS E&C股价周三上涨近5%，韩国的建筑业指数.KS44在伊朗核协议将带来新业务的预期推动下收高近3%。五年前因对伊制裁升级，GS E&C放弃了一个12亿美元的伊朗项目。

“当伊朗核协议达成以及制裁解除后，我们计划积极地重返伊朗建筑市场，”GS E&C发言人Huh Tai-youll说道。

据韩国国际贸易协会，三星电子(005930.KS)和LG电子(066570.KS)保持对伊朗出口，但是韩国去年对伊出口额从2012年的62.6亿美元下滑至41.6亿美元。

浦项钢铁首席执行官Kwon Oh-joon称，伊朗一度是该公司钢铁产品的重要市场。全球需求不景气令浦项钢铁遭遇严重冲击。

“伊朗的一些钢铁企业已经与我们联系，问我们是否可以提供钢铁生产技术，”他在该公司周三公布季度业绩之后表示。“我们正在寻找改善浦项钢铁财务结构的途径，并在重振伊朗钢铁行业方面发挥作用。”

**电力和港口项目**

印度驻德黑兰大使馆的一名高级官员称，印度的塔塔电力(TTPW.NS)和阿达尼电力(ADAN.NS)上月派出官员与伊朗工业家和官员会晤，寻求与伊朗开展电力和港口项目合作。

阿达尼电力拒绝置评，而塔塔电力未对置评请求作出回复。

印度Aban Offshore (ABAN.NS)营收的三分之一来自伊朗，其股价周二跳涨了逾16%，周三又涨了2%。印度国家铝业公司(NALU.NS)周三上涨了2%，此前有媒体报导称该公司计划在伊朗筹划一座价值30亿美元的冶炼厂。

总部位于孟买的Larsen & Toubro成立了一个特别小组，以期在制裁解除前挖掘在伊朗的市场机会。Larsen & Toubro的首席财务官R. Shankar Raman向路透表示，这个特别小组将前往伊朗并发回报告。

他表示，进入伊朗市场仍有地缘政治危险。“这不会是一个简单的决策。”（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

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