伊朗议员提议案 寻求生产纯度60%浓缩铀

总统撤换财长之后 南非共产党呼吁防堵财政部贪腐
路透约翰内斯堡3月31日 - 南非共产党周五表示，公众应该采取严正行动避免财政部陷于腐败；此前总统祖马在深夜的内阁重组中撤换财长戈尔丹(Pravin Gordhan)；南非共产党为执政党非洲人国民大会(非国大/ANC)的盟友。
路透安卡拉12月25日 -伊朗英语新闻电视台网站报道称，伊朗强硬派议员提出议案，寻求伊朗将铀浓缩纯度提高至可用于制造核弹的水平。
该提案可能令伊朗与主要大国出现直接冲突，双方上月在日内瓦达成临时协议，要求伊朗暂停较高级别的铀浓缩活动。
伊朗最高领袖哈梅内伊已表示支持该协议。
伊朗强硬派对鲁哈尼当选总统以来伊朗的外交政策转变感到不满，对日内瓦核协议表示反对。
据报道，强硬派议员MehdiMousavinejad表示，周三提出的此项议案若通过，政府就须着手生产纯度60%的浓缩铀，这样就可以在外部加大制裁、以及伊朗核权利被主要国家无视时，为潜艇引擎提供燃料。
目前还不清楚议会是否、以及何时会讨论该提案。但伊朗伊斯兰共和国通讯社（IRNA）称，有约100名议员提出了该议案，并标上了“十万火急”，这意味着可能一周内就会在国会讨论。
IRNA引述议会国家安全和外交委员会发言人Hossein TaghaviHosseini的话说：“该议案的目的是让我们的政府和谈判团取得优势。如果日内瓦协议告吹，政府还可以继续我们的核计划。”
一名西方高级外交官说：“伊朗议会没什么权力，尤其是在鲁哈尼当选总统后。强硬派议员没什么优势。”
“伊朗最高领袖（哈梅内伊）支持该协议，最终议员们就必须追随。”
若议会通过了这样的议案，政府只能遵从。但外交人士和分析人士认为，伊朗可能只是以议会做幌子，在谈判中讨价还价。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王凤昌
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