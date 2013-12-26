伊朗议员提议案，寻求生产纯度60%浓缩铀

(本文由路透中文网编译提供)

路透安卡拉12月25日 - 伊朗英语新闻电视台网站报导称，伊朗强硬派议员提出议案，寻求伊朗将铀浓缩纯度提高至可用于制造核弹的水平。

该提案可能令伊朗与主要大国出现直接冲突，双方上月在日内瓦达成临时协议，要求伊朗暂停较高级别的铀浓缩活动。

伊朗最高领袖哈梅内伊已表示支持该协议。

伊朗强硬派对鲁哈尼当选总统以来伊朗的外交政策转变感到不满，对日内瓦核协议表示反对。

据报导，强硬派议员Mehdi Mousavinejad表示，周三提出的此项议案若通过，政府就须着手生产纯度60%的浓缩铀，这样就可以在外部加大制裁、以及伊朗核权利被主要国家无视时，为潜艇引擎提供燃料。

目前还不清楚议会是否、以及何时会讨论该提案。但伊朗伊斯兰共和国通讯社（IRNA）称，有约100名议员提出了该议案，并标上了“十万火急”，这意味着可能一周内就会在国会讨论。

IRNA引述议会国家安全和外交委员会发言人Hossein Taghavi Hosseini的话说：“该议案的目的是让我们的政府和谈判团取得优势。如果日内瓦协议告吹，政府还可以继续我们的核计划。”

一名西方高级外交官说：“伊朗议会没什么权力，尤其是在鲁哈尼当选总统后。强硬派议员没什么优势。”

“伊朗最高领袖（哈梅内伊）支持该协议，最终议员们就必须追随。”

若议会通过了这样的议案，政府只能遵从。但外交人士和分析人士认为，伊朗可能只是以议会做幌子，在谈判中讨价还价。（完）