美国众议院议长称将“竭尽所能”阻止伊朗核协议

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿7月22日 - 美国众议院议长博纳周三称，他和国会的其他成员将“竭尽所能”阻止伊朗核协议获得批准。

“今天下午我们与总统的团队会面时，国会成员将提出更严苛的问题，而且由于一个糟糕的协议威胁美国人民的安全，我们将竭尽所能阻止这个协议，”博纳向记者表示。

美国务卿克里、财长杰克卢和能源部长莫尼兹将于周三晚些时候在国会向议员作机密简报。

美国参众两院的民主党人和共和党人预计将在核协议细节上向奥巴马政府官员发难。

克里、杰克卢和莫尼兹也将于周四向参议院外交关系委员会作证。

以色列政府周三继续敦促（美国）议员阻止伊朗核协议，以色列驻美大使德默尔（Ron Dermer）私下会见了约40名美国国会保守派议员。

美国参众两院预计将于9月对伊朗核协议进行全体辩论与投票。

“在这种性质的辩论中，一直是政府而非国会承担举证责任。而且看起来（奥巴马）政府现在还要（就核协议）与民主党和共和党人等打很长时间的交道，”参议院多数党领袖麦康奈尔周三表示。(完)