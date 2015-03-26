英国称若伊核谈判达不成协议 可能导致中东军备竞赛

四分之一法国选民将在周日总统决选时弃权--民调
路透巴黎5月5日 - 据Odoxa进行的一项民调，四分之一的法国选民将在周日的总统决选中弃权。其中许多是左翼选民，在他们支持的候选人未能进入第二轮投票之后大失所望。
路透伦敦3月26日 - 英国外交大臣哈蒙德称，伊朗核谈判若不能达成协议，将意味着中东局势从“根本上”变得更不稳定，可能引发该地区核军备竞赛。
六大国与伊朗本周稍晚将在瑞士恢复核谈。
“如果我们照目前的轨道继续，协议有望达成。但要实现这个目标，伊朗是时候展现灵活性并作出艰难决定了。”哈蒙德周三晚在伦敦讲话中说。
“我态度依然明确，宁可达不成协议，也好过达成个糟糕的协议。但我们也应该对这个选项有清醒认识。达不成协议就意味着对铀浓缩没有限制，对（核）研发没有限制，没有独立的监测或核实。这意味着中东局势会从根本上变得更加不稳，可能出现核军备竞赛。”
中俄美德法英六国正试图在月底前与伊朗达成一项框架协议，对伊朗核计划最敏感的方面进行限制，而作为交换，将放松对伊朗的国际制裁。
伊朗否认其寻求拥有核武器。（完）
编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍
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