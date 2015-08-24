英国重开驻伊使馆 称在伊朗关系上须保持谨慎

路透伦敦8月24日 - 英国外交大臣哈蒙德周一称，英国必须在与伊朗的关系中保持谨慎。哈蒙德周一在德黑兰重开因遭示威者冲击而关闭了近四年的英国使馆。

尽管这具有历史性的一步标志着伊朗与西方大国的紧张关系有所缓解，但哈蒙德称，双方在重大事项上分歧仍存。

“我们应谨慎行事。双方之间的不信任由来已久，且我们在重要领域存在非常重大的政策分歧，”哈蒙德在与伊朗总统鲁哈尼举行预定会议前对英国广播公司（BBC）表示。

他表示，尽管双方一致认为有必要打击“伊斯兰国”，但在人权问题上存有分歧。

哈蒙德称，相比上届政府，伊朗现任政府在与以色列的长期冲突方面展现出更微妙的策略，并称将视伊朗的行动而非言辞来对其判断。

“我们希望伊朗用行动慢慢重建其观念，即其不仅对以色列，而且对该地区其他国家，都不构成威胁，”他说道。（完）

编译：刘珞焱 发稿：程芳

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