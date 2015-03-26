英国称若伊核谈判达不成协议 可能导致中东军备竞赛

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦3月26日 - 英国外交大臣哈蒙德称，伊朗核谈判若不能达成协议，将意味着中东局势从“根本上”变得更不稳定，可能引发该地区核军备竞赛。
六大国与伊朗本周稍晚将在瑞士恢复核谈。
“如果我们照目前的轨道继续，协议有望达成。但要实现这个目标，伊朗是时候展现灵活性并作出艰难决定了。”哈蒙德周三晚在伦敦讲话中说。
“我态度依然明确，宁可达不成协议，也好过达成个糟糕的协议。但我们也应该对这个选项有清醒认识。达不成协议就意味着对铀浓缩没有限制，对（核）研发没有限制，没有独立的监测或核实。这意味着中东局势会从根本上变得更加不稳，可能出现核军备竞赛。”
中俄美德法英六国正试图在月底前与伊朗达成一项框架协议，对伊朗核计划最敏感的方面进行限制，而作为交换，将放松对伊朗的国际制裁。
伊朗否认其寻求拥有核武器。（完）
编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率