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亚洲 | 2015年 3月 26日 星期四 14:20 BJT

英国称若伊核谈判达不成协议 可能导致中东军备竞赛

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦3月26日 - 英国外交大臣哈蒙德称，伊朗核谈判若不能达成协议，将意味着中东局势从“根本上”变得更不稳定，可能引发该地区核军备竞赛。

六大国与伊朗本周稍晚将在瑞士恢复核谈。

“如果我们照目前的轨道继续，协议有望达成。但要实现这个目标，伊朗是时候展现灵活性并作出艰难决定了。”哈蒙德周三晚在伦敦讲话中说。

“我态度依然明确，宁可达不成协议，也好过达成个糟糕的协议。但我们也应该对这个选项有清醒认识。达不成协议就意味着对铀浓缩没有限制，对（核）研发没有限制，没有独立的监测或核实。这意味着中东局势会从根本上变得更加不稳，可能出现核军备竞赛。”

中俄美德法英六国正试图在月底前与伊朗达成一项框架协议，对伊朗核计划最敏感的方面进行限制，而作为交换，将放松对伊朗的国际制裁。

伊朗否认其寻求拥有核武器。（完）

编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍
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