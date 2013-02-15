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时事要闻 | 2013年 2月 15日 星期五 15:05 BJT

联合国检查员在伊朗核设施看到新型离心机--消息人士

路透维也纳2月14日 - 外交消息人士周四称，联合国核检查员在伊朗一个铀浓缩工厂看到少量新型离心机，伊朗称将安装并运行这些新型离心机。

周三，伊朗核能负责人Fereydoun Abbasi-Davani表示，已经开始安装新一代机器，在纳坦兹工厂进行铀浓缩。纳坦兹工厂是伊朗主要的铀浓缩基地。

伊朗已经告知国际原子能机构，计划推出IR2-m离心机，此举或明显加快伊朗浓缩铀的累计速度。

如果部署成功，新一代离心机进行铀浓缩的速度将是伊朗目前使用机型的数倍。

不清楚伊朗计划在纳坦兹工厂安装多少台新一代离心机，该工厂能容纳数万台离心机。国际原子能机构1月31日发给成员国的报告暗示数量或最多为3,000台。

Abbasi-Davani指出，新一代离心机专门用于生产浓度低于5%的浓缩铀。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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