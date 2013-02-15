联合国检查员在伊朗核设施看到新型离心机--消息人士

朝鲜半岛紧张局势升温之际 美国副总统彭斯将赴首尔访问
路透华盛顿4月14日 - 美国副总统彭斯周日将前往韩国，他的幕僚表示，这显示在朝鲜核计划引发紧张局势升温之际，美国恪守对盟友的承诺。
路透维也纳2月14日 - 外交消息人士周四称，联合国核检查员在伊朗一个铀浓缩工厂看到少量新型离心机，伊朗称将安装并运行这些新型离心机。
周三，伊朗核能负责人Fereydoun Abbasi-Davani表示，已经开始安装新一代机器，在纳坦兹工厂进行铀浓缩。纳坦兹工厂是伊朗主要的铀浓缩基地。
伊朗已经告知国际原子能机构，计划推出IR2-m离心机，此举或明显加快伊朗浓缩铀的累计速度。
如果部署成功，新一代离心机进行铀浓缩的速度将是伊朗目前使用机型的数倍。
不清楚伊朗计划在纳坦兹工厂安装多少台新一代离心机，该工厂能容纳数万台离心机。国际原子能机构1月31日发给成员国的报告暗示数量或最多为3,000台。
Abbasi-Davani指出，新一代离心机专门用于生产浓度低于5%的浓缩铀。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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路透首尔4月14日 - 韩国警方周五表示，没有在三星生命首尔总部发现爆炸物。 一名警官对路透表示，派到位于首尔南部瑞草区三星生命大楼的警官下午1:38(0438GMT)称，没有发现爆炸物。 该建筑今日稍早被疏散，之前据称里边有爆炸物。(完) (编译 王颖；审校 于春红)
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