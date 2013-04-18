伊朗安装更多新型铀浓缩离心机--外交人士

(本文由路透中文网编译提供)

路透维也纳4月17日（记者 Fredrik Dahl） - 外交人士周三称，尽管针对伊朗核项目的国际制裁加强，但该国纳坦兹（Natanz）地下工厂安装的先进铀浓缩离心机的数量却在增多。

多年来，伊朗一直在努力研发性能更好的离心机，但在引入新型离心机方面却一直面临技术障碍和无法从国外获得关键零部件的困难。该国目前使用的是1970年代的IR-1型离心机。

如果成功启用新型离心机，伊朗的核活动将会大幅加速。伊朗称其核项目用于和平目的，但西方国家担心该国的目的是制造核弹。

“伊朗显然有能力建造它们（新型离心机），问题是能建造多少以及性能如何，”一位西方外交官说。

另有两位驻维也纳的外交官称，伊朗已安装的IR-2m型离心机数量正在增多，但他们没有更多详细信息。国际原子能机构（IAEA）预计将在5月底发布关于伊朗的新一期报告。

外交人士称，伊朗的新型离心机尚未投入使用，但安装数量的增多仍可能令西方加深对该国核进展的担忧。（完）