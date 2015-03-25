中国再次敦促伊朗与世界大国达成核协议

路透北京3月25日 - 中国外交部长王毅向伊朗外长扎里夫表示，伊核谈判达成协议应是大势所趋、人心所向。王毅再次敦促伊朗与世界大国达成协议。

伊朗与美国、俄罗斯、中国、法国、德国和英国进行的核谈计划在3月底前达成初步框架协议，而6月30日是达成最终协议的期限。

“伊核谈判已进入马拉松长跑的最后冲刺阶段，”王毅在同伊朗外长扎里夫通电话时说道。

他指出，“达成协议应是大势所趋、人心所向，符合包括伊朗在内各方的共同和长远利益。”

他表示，中方将继续在谈判中发挥建设性作用。

中国与伊朗有密切的外交、经贸和能源关系。（完）

编译：王凤昌 发稿：程芳

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