中国呼吁伊核问题谈判各方勿再提出新的要求

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透北京6月5日 - 中国外交部称，中国外交部长王毅周四出席中俄伊外长会晤时对当前伊核问题谈判形势提出四点看法。
王毅针对当前谈判形势表示，谈判进程进入最后阶段，形势显得更为错综复杂。在此情况下，各方应保持定力，保持耐心，保持谈判进程，争取如期达成全面协议。
王毅表示，鉴于当前形势，中方主张：一要珍惜洛桑谈判取得的成果，这是六国与伊朗共同努力得来的，来之不易；二要在洛桑框架基础上推进下阶段谈判，细化具体文本，各方不应再提出新的要求，防止谈判进程复杂化；三是各方的正当关切都应得到足够重视和合理解决，各方应相向而行，而不是渐行渐远； 四是尽早达成全面协议，有利于维护国际核不扩散体系，有利于中东地区和平与稳定，中方愿继续为此发挥积极和建设性作用。
4月2日，六国与伊朗在洛桑就伊核问题达成暂时性的框架协议，但仍有一些问题悬而未解。
六国与伊朗寻求在6月30日前达成全面协议。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
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