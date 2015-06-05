中国呼吁伊核问题谈判各方勿再提出新的要求

王毅表示，鉴于当前形势，中方主张：一要珍惜洛桑谈判取得的成果，这是六国与伊朗共同努力得来的，来之不易；二要在洛桑框架基础上推进下阶段谈判，细化具体文本，各方不应再提出新的要求，防止谈判进程复杂化；三是各方的正当关切都应得到足够重视和合理解决，各方应相向而行，而不是渐行渐远； 四是尽早达成全面协议，有利于维护国际核不扩散体系，有利于中东地区和平与稳定，中方愿继续为此发挥积极和建设性作用。